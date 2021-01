Veronica Gentili, vestito verde acqua solleva i pensieri pre-serali: stupenda – FOTO

La giornalista Veronica Gentili indossa un vestito verde acqua per un’anteprima di “Stasera Italia” davvero mozzafiato

Non si è fatta attendere neanche stavolta, la “reazione” in fase pre-diretta di Veronica Gentili. La giornalista di “Stasera Italia” ha anticipato le “mosse” degli appassionati e dei telespettatori e si è mostrata più bella e tonica che mai.

Mai come stavolta però l’ansia da prestazione regna sovrano nel “vocabolario” dei pensieri di Veronica, che prima dell’ennesima performance, tutta d’un fiato su Rete 4 manifesta qualche piccolo problema. Anche se per i fan, questo aspetto è l’ultima cosa che conta come dimostrano alcuni commenti che virano l'”ago” dell’attenzione da tutt’altro lato.

Tra una perplessità e l’altra dell’andamento della trasmissione si legge: “Sempre affascinante 🌹”, “Elegante 🤗”Bellissima e stupenda 😍😍😍😍”. Insomma per la bellissima Gentili, di nome e di fatto è arrivata la giusta dose di adrenalina e la spinta decisiva per ripartire alla grande e riprendersi la scena, da vera leader del giornalismo

Veronica Gentili, una carriera perfetta elimina ogni forma di imbarazzo

Abbiamo parlato di una Veronica Gentili, molto spesso presa di mira dai pensieri d’anteprima della sua trasmissione di “Stasera Italia“. La giornalista de “Il Fatto Quotidiano” ha sempre dimostrato di presiedere con grinta e temperamento, la trasmissione su Rete 4, anche se nelle ultime circostanze sembra che qualche “parapiglia” di troppo abbia fatto “storcere il naso” anche ai più attenti.

Ma Veronica Gentili non è come sembra, distratta e in balìa dei problemi “fuori onda”. Bensì una donna che prima di diventare giornalista era una famosa attrice del mondo del cinema e dello spettacolo. L’esordio nel campo della recitazione le ha regalato uno “spezzone” professionale in compagnia del grande regista Gabriele Muccino.

Per la bellissima e naturalissima capitolina che per la serata di “Stasera Italia” ha sfoggiato un abito color verde acqua molto affascinante, il repertorio di carriera è tutt’altro che banale. E i follower lo sanno anche in cuor loro, mentre ora l’attesa di vederla senza alcun pensiero tra la mente sarà il primo loro “grattacapo”