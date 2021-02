Bonolis quel gioco con i fratelli Capone, un cult della televisione italiana

Nel 1998 Paolo Bonolis riceve una telefonata durante la conduzione della trasmissione Tira e Molla destinata a segnare la storia della televisione italiana.

In apparenza un scherzo divenuto un momento cult della storia televisiva italiana. Era il 1 aprile 1998 quando Paolo Bonolis venne preso di mira con uno scherzo. Nell’ambito della trasmissione Tira e Molla il conduttore ricevette una telefonata.

Pensando che fosse un gioco con uno dei telespettatori il conduttore rispose. Dall’altra parte della cornetta i fratelli Capone che misero in atto un esilarante siparietto mettendo a dura prova i nervi del conduttore. I due si dichiararono essere due pescivendoli di Santa Maria Capua, nei pressi di Caserta. Nella chiamata tentarono di far emergere la parola Fantini, ovvero il cognome dell’autore di “Modo per Imparare a Sonare la Tromba”.

Ma in realtà si trattava solo di un pesce d’aprile nei confronti di Bonolis caduto nella trappola. Gli autori della chiamata erano in realtà due attori.

Paolo Bonolis: stella indiscussa della televisione italiana

Paolo Bonolis è uno dei conduttori italiani più conosciuti. L’episodio della telefonata con i fratelli Capone si annovera tra i tanti momenti che hanno visto il conduttore protagonista assoluto del piccolo schermo.

Bonolis è tra i presentatori più pagati della nazione. Passato un po’ tra Rai e Mediaset, attualmente è legato con quest’ultima da un contratto di circa 10 milioni di euro all’anno. Una carriera dagli innumerevoli successi in cui il conduttore si è distinto per il suo carisma e per la sua parlantina. Nel 2010 gli è stato riconosciuto un Guinness World Record relativo al maggior numero di parole vocalizzate in 60 secondi.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Paolo è legato dal 1997 con la produttrice televisiva Sonia Bruganelli con cui ha tre figli. Dallo scorso anno è diventato nonno con la nascita del figlio da parte della sua secondogenita. Intanto in queste ore Bonolis è commosso per via dell’annuncio da parte di Papa Francesco in merito alla notizia che sua zia diventerà santa.

Mancata nel 1980 la donna ha fondato numerosi istituti di cura per malati psichiatrici.