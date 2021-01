L’incredibile storia che commuove il conduttore Paolo Bonolis

La zia di Paolo Bonolis, Adele, diventerà Santa. La donna è stata nominata Venerabile da Papa Francesco.

E’ arrivata proprio da Papa Francesco la notizia che la zia di Paolo Bonolis, Adele Bonolis, diventerà santa. La donna, nata a Milano nel 1909 e morta nel 1980, è fondatrice di diverse case di accoglienza e di una casa di cura per malati psichiatrici. Con un decreto Papa Francesco ha deciso di dichiararla venerabile. Per Adele Bonolis si tratta quindi di un primo passo verso la beatificazione.

La notizia della beatificazione della zia, ha commosso il presentatore Paolo Bonolis

Chi era Adele Bonolis? La donna è stata dirigente dell’Azione cattolica, insegnante di religione al liceo Berchet. Fondamentale per la sua attività è stata la visione di una prostituta, mentre era in compagnia del padre. Questo evento la spingerà a decidere di dedicarsi a ridare alle prostitute la dignità persa e consentire loro una nuova vita e un riscatto sociale, in modo da “ristabilire l’amore e di trasformare il male nel bene”. La sua attività da educatrice inizia nel 1947, quando inizia a dirigere una colonia estiva per ragazzi a rischio, che dà il via alla costituzione di una casa per ragazzi a Castel di Vezio in provincia di Lecco, la cui gestione non sempre è facile a causa delle risorse finanziarie che occorrono per sostenerla.

La donna è stata anche fondatrice di numerose case di cura: per le prostitute a Montano Lucino, per le ragazze madri e i loro bambini e a Vedano, le persone con malattie psichiche e quelle dimesse dai manicomi giudiziari. Nella sua attività, dedicata a “riabilitare l’amore” e a prendersi cura degli emarginati, è stata sostenuta dall’allora cardinale Giovanni Battista Montini.

Il conduttore televisivo Paolo Bonolis il 25 febbraio sarà ospite in un evento online trasmesso sul sito www.fondazionebonolis.it. In quell’occasione interverranno anche l’arcivescovo Mario Delpini e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati.