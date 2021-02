Un Posto al Sole anticipazioni 1 febbraio: i sospetti di Angela su Nunzio. Il figlio adottivo di Franco è tornato a Napoli dopo tanti anni e Angela ha dei dubbi a riguardo

Silvia e Michele sono tornati a rivivere l’incubo dell’aggressione. Stanno facendo del loro meglio per mettere un punto sul loro terribile passato e si sta avvicinando sempre di più il momento della verità. Giulia riuscirà stranamente a scoprire chi è il loro aggressore e non riuscirà a stare con le mani in mano, desiderosa di dare anche lei un aiuto alla coppia.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Giulia scopre chi è l’aggressore di Silvia

Giulia ha scoperto chi è l’aggressore però Niko ha intenzione di fermare sua madre per non farla immischiare in una faccenda così delicata, non può permettere che questo accada. Non vuole rischiare che questo colpo di testa di sua madre metta in pericolo il suo lavoro e dunque le chiede di non intervenire. Giulia seguirà il consiglio di suo figlio?

Nunzio è ritornato a Napoli dopo anni e tutti sono molto contenti di vederlo, ma sia Angela che Franco hanno dei sospetti su questo suo ritorno improvviso. Angela ha intenzione di prendere iniziativa e cominciare ad interrogare il ragazzo su questo suo improvviso ritorno.