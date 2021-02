Dopo il matrimonio scopre che la consorte è un uomo: divorzio immediato

Dopo quattro giorni dal matrimonio il marito scopre che la moglie non era una donna. La vicenda è accaduta in Indonesia.

Un incontro avvenuto online aveva portato al matrimonio di una giovane coppia indonesiana. Dopo quattro giorni dalle nozze il marito ha scoperto che la consorte era in realtà un uomo. La vicenda è al centro della stampa indonesiana.

I due si sono conosciuti su Facebook intrecciando poi una relazione online. Di seguito l’incontro di persona davanti un caffè ha consacrato il loro amore. Secondo quanto riportato da IndoZone, il giovane trentunenne non avrebbe rilevato nessun indizio in merito a un possibile altro sesso della ragazza. Ne dall’aspetto, ne dalla voce. Subito tra i due scatta il colpo di fulmine e il ragazzo si ritrova innamorato come non mai. Dopo una frequentazione di poche settimane avanza la proposta di matrimonio. La compagna accetta senza nessun dubbio.

Dopo il matrimonio la scoperta: l’uomo chiede il divorzio e denuncia la moglie

Dopo il si, le famiglie si incontrano. Consegnata la dote, viene fissata la data della cerimonia. La coppia felice si presenta all’ufficio civile del distretto di Kediri in Indonesia, per convogliare a nozze. Tutto procede per il meglio nella felicità più assoluta.

Fin quando dopo il matrimonio la moglie rifiuta il tentativo del marito di consumare il loro primo rapporto. E il copione si ripete per tre notti dopo di che il giovane nello sconforto procede con una serie di indagini. Di li a breve scopre che la moglie è un uomo. Una scoperta che getta l’uomo nello shock più totale. Rincasato per affrontare la moglie non la trova nell’abitazione. La consorte sempre essere fuggita.

Nel dolore più totale presenta immediatamente il divorzio. Inoltre, a fronte dell’inganno subito, denuncia quella che era la sua anima gemella.

La donna, 25 anni, viene rintracciata dalla polizia. All’anagrafe il suo nome è maschile. La comunità di cui era originaria, il villaggio di Gelogor, rimane senza parole convinti da sempre che fosse una donna.