Kim Kardashian e Kanye West, matrimonio al capolinea è finita

Il divorzio tra una delle coppie più famose del mondo Kim Kardashian e Kanye West è imminente, lei non ne può più

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

L’ereditiera e regina dell’eccesso Kim Kardashian ne ha avuto abbastanza del marito, vuole il divorzio. I due erano già ai ferri corti mesi fa quando hanno deciso di passare del tempo separati. Adesso si separano nuovamente, lei lo ha spedito nel ranch da 14 milioni di dollari comprato dal rapper anni fa. Non è finita, pare che la Kardashian abbia già assunto la famosa divorzista delle coppie di Hollywood, Laura Wasser. Lei ha curato il divorzio di coppie come Angelina Jolie e Brad Pitt e Maria Shriver da Arnold Scwarzenegger.

Kim Kardashian contatta la stessa divorzista che ha curato il suo divorzio da l’ex marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

La famosa divorzista di Hollywood aveva già curato il divorzio della Kardashian l’ex marito Kris Humphries. Appare la volontà di tenere un certo riserbo e silenzio sulla vicenda, forse e probabilmente per tutelare i 4 figli piccoli. Ma nonostante il silenzio, pare non ci siano possibilità di sistemare la rottura fra i due. Girano altre voci che vedrebbero la coppia cercare di trovare un accordo senza coinvolgere un giudice. Kim stringe i denti per il bene dei figli che in questo momento sono il suo unico pensiero.

Ad aver portato all’esaurimento Kim, sarebbe lo stato mentale del marito che sarebbe afflitto da sindrome bipolare. La candidatura del rapper alla Casa Bianca e la sua amicizia con Donald Trump, avrebbero confermato ancora di più a Kim che tra loro non può più andare avanti. Lei si sta concentrando molto per diventare avocato e con la sua campagna per la riforma delle carceri. I due hanno passato le feste separati e anche a ottobre per il compleanno di lei che faceva 40 anni, lui si è presentato tardi ed è andato via subito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

C’erano già tensioni importanti. Forse lui si è stancato dell’invadenza della famiglia Kardashian e lei si è stufata del poco supporto del marito e del suo bipolarismo. Così anche una coppia solida come la loro, che tutti pensavano durasse in eterno, scoppia. Il mondo di Hollywood è così, i divorzi tra celebrità sono all’ordine del giorno.