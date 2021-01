La coppia più famosa di influencer mostra il volto della loro bimba ancora nel grembo di mamma Ferragni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

I Ferragnez hanno deciso di condividere sui social il viso della new entry della famiglia. Loro amano condividere momenti di quotidianità e anche intimità, con la loro grande famiglia allargata dei social. La Ferragni ha appena superato la 28esima settimana di gravidanza e ha dunque deciso di condividere il volto della baby Ferragnez, con il popolo del web. Escono queste parole dalla influencer mente guarda la sua creatura:”Guarda che bella che è” e il marito replica dicendo “Ciao baby girl”.

LEGGI ANCHE>>>Alena Seredova risponde ad Ilaria D’Amico: “Non perdonerò proprio nulla”

Il viso della baby Ferragnez virale e tutti a complimentarsi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Ambra Angiolini e Francesco Renga, botta e risposta sui social. Il motivo diverte i fan

La Ferragni ha quindi condiviso il post dell’ecografia che mostra chiaramente i lineamenti della piccola in arrivo. I commenti sono un fiume, tutti a chiedere ill nome della bimba e ad azzardare somiglianze con il fratellino e il papà. Grazie a queste nuove tecnologie per l’ecografia si riesce a vedere proprio il viso in piena regola. Si vede infatti il nasino perfettamente, la bocca e gli occhi. Nei commenti si vede anche quello della mamma di Chiara Ferragni che scrive “Amore bellissimo, ti aspettiamo”.

Tuttavia non mancano mai i messaggi di critica e infatti un utente scrive:“Una volta che sai sta bene, a cosa ti serve vedere diverse volte che faccia ha una cosa che vive dentro di te? Prima o poi la partorisci, lasciala in pace”. Ha ragione l’utente?, insomma guardare sempre come evolve il suo viso è un capriccio? tra poco tempo la potrà stringere tra le braccia e non vederla tramite un’ecografia. Tuttavia è sempre emozionante vedere il volto dei propri figli trasformarsi prendendo forma dentro al ventre della mamma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La cosa è soggettiva c’è chi vuole vedere ogni singolo momento della crescita del feto fino a che diventa bambino, e chi invece non vuole perché fa impressione. D’altronde la tecnologia evolve proprio per permetterci di fare cose, che anni fa avremmo ritenuto impossibili, e se una persona ha la possibilità economica per farlo perché no? Ognuno è libero di agire come meglio ritiene.