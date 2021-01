Ragazza di 18 anni investe di proposito l’ex e la nuova fidanzata 16enne – VIDEO

Con incontrollabile rabbia, una ragazza di 18 anni ha investito di proposito il suo ex e la nuova fidanzata di soli 16 anni. La condanna

Si chiama Lydia Baya la ragazza di 18 anni che ha investito di proposito il suo ex fidanzato e la nuova compagna di soli 16 anni mentre si trovavano alla fermata dell’autobus.

Il fatto tragico è avvenuto a Pershore Road in Selly Park, nella periferia sud ovest di Birmingham, in Inghilterra. La ragazza ha preso l’auto della madre, una Renault Captur di colore nero, e con furia incontrollabile si è scagliata contro i suoi due obiettivi, ferendo altri pedoni presenti sulla scena.

Le riprese di tutta la scena sono state realizzate da un autobus in avvicinamento dietro il veicolo di Lydia Baya; la inchiodano definitivamente, mostrando una prova incontrovertibile dell’accaduto. I passeggeri del mezzo pubblico sono accorsi immediatamente a prestare primo soccorso alle vittime dello scontro.

Tra i feriti c’è una donna di 58 anni, la quale ha subito una frattura al bacino. Dopo l’accaduto non riesce a mettere piede fuori casa per la paura affrontata. Coinvolta anche una seconda donna di 45 anni, ricoperta da tagli e contusioni. Stessa sorte anche per l’ex fidanzato e la nuova giovanissima compagna. Fortunatamente sono tutti in fase di ripresa.

Ragazza di 18 anni investe l’ex e la nuova fidanzata. Il VIDEO sconvolgente

Ieri è giunta la sentenza a sfavore dell’autrice del fatto. Lydia Baya è stata condannata a tre anni e mezzo di carcere con l’accusa di lesioni personali gravi e altri due anni e mezzo per guida pericolosa.

Una volta uscita di prigione non le sarà permesso di guidare per ulteriori 12 mesi e dovrà sostenere un test prima di essere nuovamente autorizzata a mettersi al volante.

Andy Jones, dell’Unità di Protezione Pubblica delle forze armate, ha dichiarato: “Le conseguenze della rabbia incontrollabile di Baya quel giorno furono catastrofiche. È solo un caso straordinariamente fortuito che vittime si siano salvate e che le loro ferite non siano state mortali”.