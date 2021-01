Si schianta in moto contro un palo: 14enne muore sotto gli occhi dei genitori

Un ragazzo di 14 anni è morto nella serata di ieri dopo essersi schiantato contro un palo con la moto a Comiso, in provincia di Ragusa.

Ancora sangue sulle strade siciliane, dove un ragazzo di soli 14 anni ha perso la vita in un tragico incidente. È accaduto nella tarda serata di ieri a Comiso, comune in provincia di Ragusa. Stando ad una prima ricostruzione, l’adolescente si trovava in sella della sua moto, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 che, giunti sul luogo dell’incidente, hanno trasportato il ragazzo in ospedale, dove è deceduto poco dopo.

Comiso, perde il controllo della moto e si schianta contro un palo: muore 14enne

Aveva solo 14 anni il ragazzo deceduto nella serata di ieri, martedì 5 gennaio, in un drammatico incidente stradale consumatosi a Comiso, in provincia di Ragusa, in via Biscari. La vittima, secondo quanto la redazione de Il Giornale di Sicilia, stava rientrando a casa a bordo della sua moto, quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della due ruote schiantandosi contro un palo. Ad assistere alla tragedia i genitori del 14enne che erano dietro alla moto in auto.

Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato soccorso all’adolescente e lo hanno trasportato presso l’ospedale Guzzardi di Vittoria. Qui, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il 14enne è deceduto poco dopo l’arrivo.

Intervenuti, insieme ai sanitari, anche i carabinieri di Comiso che hanno provveduto ad effettuare i rilievi per accertare la dinamica del sinistro e cercare di risalire alle cause che hanno fatto perdere il controllo della moto alla vittima.

Sconvolta l’intera comunità di Comiso per la morte del ragazzo che, come riporta Il Giornale di Sicilia, frequentava la prima classe del liceo scientifico Giosuè Carducci e giocava tra i Giovanissimi della squadra calcistica cittadina.