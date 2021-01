Incidente in auto, noto dirigente di Serie A in terapia intensiva

Gravissimo incidente d’auto per Morgan De Sanctis, ex portiere ed ora dirigente della Roma: ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Gemelli.

Incidente in auto per Morgan De Sanctis. L’ex portiere, ora dirigente della Roma, nel corso della notte è stato vittima di un grave incidente. A seguito del sinistro è stato operato d’urgenza al Gemelli, noto ospedale della Capitale. Ora, riporta la redazione di Leggo, si troverebbe in terapia intensiva.

De Sanctis avrebbe subito l’asportazione parziale della milza e sarebbero sopraggiunti altri problemi di considerevole natura. Fortunatamente l’ex portiere non sarebbe in pericolo di vita.

Grande apprensione, dunque, per il dirigente capitolino. Nelle prossime ore con ogni probabilità vi saranno nuovi aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute.

Morgan De Sanctis, grave incidente in auto: ricoverato in terapia intensiva

Era mezzanotte, circa, quando l’auto a bordo di cui viaggiava Morgan De Sanctis nei pressi della Cristoforo Colombo -per cause ancora da chiarire- si sarebbe ribaltata. Il dirigente giallorosso avrebbe dapprima optato per un controllo a Villa Stuart. Successivamente sarebbe stato portato all’Ospedale Gemelli per maggiori e più approfonditi esami. In particolare per scongiurare la presenza di emorragie interne. De Sanctis avrebbe riportato, sempre secondo quanto riferisce Leggo, un trauma cranico e la frattura delle costole.

All’ospedale si sarebbe immediatamente recato anche Bruno Conti.

Morgan De Sanctis è stato portiere di numerose big della Serie A: Roma, Napoli e Juventus. Per non parlare della prolifica carriera all’estero dove ha militato nel Galatasaray, nel Siviglia e nel Monaco. Da qualche anno è entrato a far parte della dirigenza giallorossa. Padre di tre figlie il prossimo 26 marzo compirà 44 anni.