Lite dopo un incidente: uomo muore in ospedale colpito da un malore

Un pensionato di 77 anni è morto ieri sera a Pavia in seguito ad un malore accusato al termine di una lite con il conducente di un furgone per via di un incidente.

Dramma a Pavia nella serata di ieri, dove un uomo di 77 anni è deceduto al Policlinico San Matteo. Il pensionato era arrivato presso il nosocomio pavese per un malore accusato dopo una lite con il conducente di furgone in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella periferia di Dorno. Secondo quanto riporta la redazione de La Provincia Pavese, l’uomo si sarebbe accasciato a terra dopo il litigio, ma il camionista non gli avrebbe prestato soccorso e sarebbe risalito sul mezzo riprendendo la marcia. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato il 77enne in ospedale, dove è morto poco dopo.

Un uomo di 77 anni di Alagna Lomellina è morto nella serata di ieri al Policlinico San Matteo di Pavia. Stando a quanto riporta il quotidiano La Provincia Pavese, il pensionato nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 gennaio, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente in auto su una strada provinciale alla periferia di Dorno (Pavia) con un camion. L’automobilista ed il conducente del furgone sono scesi dai veicoli per constatare i danni, ma tra i due sarebbe scoppiata una lite. Improvvisamente il 77enne sarebbe stato colto da un malore e si sarebbe accasciato a terra, ma il camionista non lo avrebbe soccorso e sarebbe risalito sul furgone ripartendo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo in arresto cardiaco e lo hanno trasportato presso il Policlinico San Matteo. Qui i medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma ogni tentativo è risultato vano ed il 77enne è morto in serata.

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti e le indagini dei carabinieri che stanno cercando anche di risalire al conducente del furgone. Quest’ultimo adesso potrebbe rischiare una denuncia per omissione di soccorso. La Procura di Pavia potrebbe adesso disporre l’autopsia sul corpo dell’uomo.