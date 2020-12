Tragedia alla Vigilia di Capodanno: ciclista muore in un incidente stradale

Un ciclista è deceduto questa mattina sulla Pontina, nel territorio di Terracina (Latina) in un drammatico incidente tra un’auto ed una bici. Inutili i tentativi di soccorso del 118.

Tragico incidente stradale alla Vigilia di Capodanno. Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è deceduto questa mattina dopo essersi scontrato con un’auto mentre si trovava alla guida della sua bici sulla Pontina, nel territorio di Terracina, in provincia di Latina. Sul luogo del sinistro sono giunti, allarmati dal conducente della vettura, i soccorsi del 118 i cui tentativi di rianimazione per il ciclista si sono rivelati inutili. Intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le dinamiche dell’incidente.

Latina, tragedia alla Vigilia di Capodanno: ciclista muore in un drammatico incidente stradale

Un ciclista, di cui non è stata resa nota l’identità, è deceduto questa mattina, giovedì 31 dicembre, in un drammatico incidente sulla Pontina, all’altezza del chilometro 97,600 verso Roma, nel territorio di Terracina (Latina). Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione di Latina Today, la vittima si trovava alla guida della sua bici, quando per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una vettura.

Sul posto sono intervenuti, in pochi minuti, gli operatori sanitari del 118, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Dopo vari tentativi di rianimazione, il personale medico si è dovuto arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nello schianto.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’impatto costato la vita al ciclista ed accertare eventuali responsabilità.

Il personale Anas, giunto sul posto per gestire la viabilità, come riporta Latina Today, ha comunicato che, per via dell’incidente, sulla Pontina è stato istituito momentaneamente il senso unico alternato per permettere la rimessa in sicurezza della carreggiata ed i rilievi delle forze dell’ordine.