Arisa esce allo scoperto per le vie di Milano: ecco chi è il suo fidanzato

La cantante Arisa è stata pizzicata per le strade di Milano intenta a scambiarsi dolci effusioni con il suo nuovo amore

Arisa sembra essere uscita finalmente allo scoperto sull’identità del suo nuovo amore. Dopo mesi di indiscrezioni infatti il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini è riuscita a pizzicare la cantante in dolce compagnia. L’artista è stata beccata mentre in compagnia di amici passeggiava per le strade della capitale lombarda. Durante la passeggiata però si è lasciata andare a dei momenti di estrema dolcezza regalando baci infuocati al suo manager Andrea Di Carlo. Della relazione fra Arisa e Andrea in realtà si era già spettegolato negli ultimi tempi. Sull’identità della nuova fiamma della cantante aveva anche in più riprese ironizzato Rudy Zerbi che condivide con Arisa la cattedra di professore ad Amici.

Chi è Andrea Di Carlo, il nuovo amore di Arisa

Andrea Di Carlo è un noto manager e apprezzato autore televisivo. La sua unione con la cantante Arisa è nata quindi innanzitutto da un piano puramente professionale. I due hanno infatti collaborato per diverso tempo prima che fra di loro scoppiasse la fatidica scintilla. Di Carlo, oltre alla talentuosa cantante genovese, può vantare di avere nella sua squadra diversi nomi di rilievo nel panorama musicale italiano. In contemporanea alla sua attività di manager, il nuovo amore di Arisa, ha lavorato con successo anche come autore televisivo. Il suo nome infatti è legato al fortunato programma pomeridiano di Rai1 “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone. Questo per Arisa sembra essere davvero un periodo fortunato con gradi emozioni sia per quanto riguarda la vita professionale che appunto quella privata.

Oltre alla gioia di un nuovo amore infatti la vita di Arisa è arricchita dall’impegno di professoressa nella scuola di Amici e dalla prossima partecipazione all’amato Festival di Sanremo condotto da Amadeus.