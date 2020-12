È finito l’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci: l’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni rivelate da Dagospia la love story tra Francesca Pascale e la cantante Paola Turci si sarebbe già conclusa

Il bacio tra Francesca Pascale e Paola Turci rubato dai paparazzi mentre le due si trovavano in vacanza la scorsa estate su uno yacht sembra ormai un ricordo lontano per le protagoniste. Secondo Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino infatti la coppia si sarebbe detta definitivamente addio. La notizia al momento non avrebbe però trovato nessuna conferma né tanto meno sarebbe stata smentita dalle dirette interessate. È vero anche che sia la Pascale che Paola Turci hanno deciso di vivere la relazione lontano da sguardi indiscreti fin dal primo momento. Nonostante questo però Dagospia si dice sicuro della fine del loro amore. Intanto la cantante romana sembra essere completamente assorbita dai suoi prossimi progetti musicali. Ad inizio anno infatti tornerà in tv ospite di “Penso che un sogno così“, il programma di Beppe Fiorello che farà il suo esordio in Rai l’11 gennaio.

Le polemiche nate dal bacio tra Francesca Pascale e Paola Turci

La scorsa estate Francesca Pascale e Paola Turci si sono ritrovate, loro malgrado, al centro di diverse infuocate polemiche nate dal bacio paparazzato durante le loro vacanze in Cilento. La coppia venne immortalata dagli obiettivi del settimanale Oggi mentre si trovava a bordo di un lussuoso yacht nel meraviglioso mare cilentano. Quel bacio innescò una serie di polemiche che per giorni hanno ruotato intorno alla cantante e all’ex compagna di Silvio Berlusconi. In particolar modo, ad “indignare” il pubblico sarebbe stata la notevole differenza di età che esiste fra le due donne. Francesca Pascale ha infatti compiuto lo scorso luglio 35 anni mentre la cantautrice romana a settembre ha spento 56 candeline.

21 anni di differenza che a quanto pare sono stati digeriti decisamente peggio dei quasi 50 che separavano la Pascale dall’ex compagno Silvio Berlusconi.