Chiara Carcano, la sopresa sopra le lenzuola, nell’ultimo giorno dell’anno – FOTO

L’artista e web influencer, Chiara Carcano annuncia su Instagram, la sorpresa più bella nell’ultimo giorno dell’anno: favolosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

La conduttrice radiofonica di Seregno, Chiara Carcano non poteva non lasciare il segno nell’ultimo giorno del 2020. “Non è nulla di serio” per quanto le riguarda, anche se i fan sono corsi come una “mandria” di animali selvatici sul suo profilo pur di assisterla.

Si tratta della performance finale che chiuderà difatti un anno di contraddizioni e tristezze, con la speranza che il prossimo, inizi con i buoni propositi. Nel frattempo l’espressione al volto di Chiara è la fotografia di un bisesto “piatto”, che ha regalato molto più dolore che gioia e dove la parola più frequente tra gli italiani era “negativo”.

L’inizio della nuova era sarà comunque segnata da un’altra “ondata” di pensieri avversi. Ma il “buongiorno” di Chiara Carcano, della vigilia di capodanno promette un futuro di aspettative certamente più rosee, rispetto ad oggi

Chiara Carcano esaudisce i desideri dei follower: incontenibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

Un “sorriso” con l’augurio di un nuovo anno fatto di rinascite e riscatti sotto tanti punti di vista. Così Chiara Carcano esprime il meglio di sè, sull’affollatissimo profilo personale Instagram. L’ultimo “Oroscopo” del 2020, andato in onda ieri, in compagnia delle “sorelle”, Arianna Bertoncelli e Alessandra Gallocchio, nell’ennesima puntata di “Così fan tutte 3” promette sole e fuochi d’artificio, “per chi trascorrerà l’ultima notte dell’anno”.

La proposta dell’ultima ora, della “Good Vibes Influencer” sortisce effetti accattivanti, quando Chiara dimostra incontenibilità dentro l’animo e fuori da un “mezzobusto”, seminudo che fa sognare i 446mila ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

Lei è talmente distratta dal vortice di senusalità che “cattura” un primo piano sfavillante dell’artista, che non si accorge che oggi si chiuderà l’anno. Un escamotage lessicale per portare le attenzioni del pubblico verso di lei, sopra le lenzuola e sexy con quegli occhi “birichini”, che sottindendono una notte intensa d’amore e di emozioni