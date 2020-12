Ritrovati i resti di Federica Farinella, era scomparsa da casa 19 anni fa

Dopo 19 anni la famiglia di Federica Farinella può darsi pace. La conferma del dna è arrivata nelle ultime ore, la scoperta del corpo 2 mesi fa

Forse dopo 19 anni la famiglia di Federica Farinella si potranno dare pace. Ci sono voluti 19 anni ma adesso finalmente la famiglia della 27enne di Rivoli ha un corpo su cui piangere. I resti della giovane, all’epoca dei fatti scomparsa misteriosamente da casa il 2 settembre 2001 e mai più trovata, sono stati rinvenuto due mesi fa da un cacciatore nei boschi di Camerano Casasco, non lontano dalla casa di Chiusano dove stava con la famiglia.

Nell’estate di quell’anno Federica era andata in ferie con la famiglia prima nel Sud Italia poi, per prolungare di qualche altro giorno le ferie, si era fermata nella seconda casa in provincia di Asti. La ragazza era sparita poco prima di pranzo, allontanata per fare una passeggiata vicino casa.

Federica Farinella, il commento del padre sui social

Invano le ricerche della giovane, la sua sparizione è da sempre stata catalogata tra i grandi misteri della cronaca nazionale. Varie le segnalazioni in questi lunghi anni ma nessuna aveva mai portato a qualcosa di concreto e anche se il ritrovamento del corpo due mesi fa poteva essere la risposta alle domande della famiglia, si sono attesi due mesi e la prova del dna per dare la conferma ufficiale.

Federica sognava da sempre di entrare nel mondo dello spettacolo, ma era stata scottata personalmente da quello che era stato lo scandalo “Vallettopoli” e che aveva accusato moltissimi dirigenti televisivi di abuso su ragazze durante casting e induzione alla prostituzione. Lei aveva deciso di uscirne appena aveva capito quanto stava accadendo.

Federica è anche la figlia di Francesco Farinella, ex presidente dell’associazione Penelope Italia, che si occupa di scomparsi. L’uomo ha così commentato: “Fine 2020, cuore spezzato. Ti abbraccio forte, più forte di sempre dolcissima bimba mia. Sono sicuro che sei felice tra gli angeli e che da lassù ci proteggerai”. Agli inquirenti ora resta stabilire il motivo della morte.