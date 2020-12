Milly Carlucci non vuole più Mariotto tra i giurati, lui va su tutte le furie

Milly Carlucci ha deciso di non far partecipare Guillermo Mariotto tra i giurati del suo programma, lui non l’ha presa affatto bene

Il giornale Dagospia ha confermato l’indiscrezione che girava sul web da giorni: Milly Carlucci non ha gradito il comportamento di Guillermo Mariotto durante il programma da lei condotto, “Ballando con le stelle”. Lo stilista si è reso protagonista di alcuni “siparietti” a cui sono seguite delle polemiche intorno allo show di ballo andato in onda su Rai Uno. Per questo motivo la padrona di casa non gradirebbe la presenza di Mariotto tra i giurati del suo nuovo programma “Il cantante mascherato” e non è chiaro ancora se lo stilista sudamericano parteciperà di nuovo alla nuova edizione di “Ballando con le stelle”. Il suo comportamento ha provocato spesso e volentieri forti critiche da parte del pubblico e degli utenti dei social ed è per questo che Milly Carlucci è pronta a dare spazio ad un altro giudice.

Milly Carlucci contro Mariotto: lo stilista reagisce male

Stando alle indiscrezioni di Dagospia, non vedremo più Guillermo Mariotto come giudice della nuova edizione del programma “Il cantante mascherato”. Lui non l’ha presa bene, andando su tutte le furie. Questo è quello che riporta Dagospia, sebbene non ci siano al momento dichiarazioni da parte di nessuno dei diretti interessati. Per quanto riguarda il programma della Rai, che l’anno scorso vide la vittoria di Teo Mammuccari nei panni del Coniglio, quest’anno lo show inizierà il 20 gennaio 2021. Poco a poco la Carlucci sta svelando le maschere sotto cui ci saranno gli artisti che parteciperanno a “Il cantante mascherato”.

Per ora, come si può vedere sul canale Instagram del programma, sono state rese note le maschere della Pecorella, Giraffa, Tigre Azzurra, Farfalla, Gatto, Alieno, Pappagallo e Orso. Già è scattato il totonomi per indovinare chi ci sarà sotto le maschere.