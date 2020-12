Veneto: donna incinta rischia la vita nel traffico per neve

I disagi sulle strade del nord causati dalle abbondanti nevicate bloccano il traffico e mettono in pericolo la vita di una donna incinta.

Lo scorso 28 dicembre una donna incinta è rimasta intrappolata nel traffico nei pressi del tratto autostradale di Fiume Veneto. La donna avrebbe iniziato ad avvertire le prime contrazioni mentre si trovava nella sua auto incolonnata assieme a molte altre impedendo l’arrivo dei soccorsi. Oltre alle intense nevicate, a scatenare la situazione di forte disagio sarebbero stati alcuni mezzi pesanti che, avendo perso il controllo della vettura a causa delle precarie condizioni del manto stradale, si sarebbero posizionati sulla carreggiata di traverso.

Leggi anche —>>> Tragedia sulle strade, intera famiglia precipita in una scarpata: morta ragazza di 16 anni

Donna incinta rischia la vita: soccorsi bloccati

Potrebbe interessarti anche —>>> Tragico incidente, morta ragazza poco prima della Vigilia di Natale

Mentre la presenza dei due camion su entrambe le corsie di marcia, ed all’apice della fitta colonna di autovetture, non permetteva al traffico di scorrere. Nel frattempo la donna all’interno di una bianca Bmw ha attirato l’attenzione dei presenti continuando ad avere urgentemente bisogno di un repentino intervento del 118.

Vista l’impossibilità di far giungere il personale sanitario sul posto, gli stessi proprietari dei mezzi pesanti sono in seguito intervenuti per sbloccare la situazione. Attraverso l’utilizzo di alcune attrezzature ingaggiate sul momento, una scopa ed una barra in metallo, sono fortunatamente riusciti a rendere la carreggiata leggermente più agibile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Infine, la colonna di macchine è stata fatta spostare per quanto possibile sulla corsia di destra permettendo in tal modo il passaggio della autovettura della donna. La Bmw bianca si è allora diretta con urgenza verso il pronto soccorso più vicino. L’intervento degli autisti ha inoltre permesso al traffico di continuare gradualmente a circolare sullo stesso tratto di strada sgomberato.