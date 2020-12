Lucia Javorcekova ancora una volta mette in mostra un fisico spaziale: curve spettacolari ed esplosive bene in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

In queste festività natalizie così particolari, più del solito si indugia a navigare su internet dal proprio pc o dal proprio smartphone, in cerca di momenti di distrazione. In questo senso, stanno letteralmente spopolando le foto su Instagram di Lucia Javorcekova. La formosa top model slovacca si trova in Messico, in un vero e proprio paradiso naturale, godendosi sole e mare nell’attesa del nuovo anno. Gli scatti del suo fisico abbronzato in costume fanno davvero girare la testa. Ma Lucia sa come attirare l’attenzione anche quando si copre un po’ di più. Andate a pagina successiva per ammirare la sua ultima foto…

Lucia Javorcekova, lato A incontenibile sotto la maglietta a rete: la trasparenza accende i sensi