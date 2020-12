La Sabatini sempre più bella sul pavimento con indosso un top corto e i leggings, davvero meravigliosa anche così

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

La fidanzata di Paulo Dybala bellissima sdraiata per terra con una mise da ginnastica. La Sabatini ha condiviso una foto con il suo compagno in mezzo alla neve, che belli insieme. Lei ha il viso di una bambolina nella neve, sempre Biancaneve. Con loro anche l’amato cane di lei. Tra le sue foto in costume e i suoi shooting, con mise sexy fa impazzire tutti i sui follower la Sabatini.

Oriana Sabatini e il suo nuovo singolo uscito a inizio dicembre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

La Sabatini ha condiviso con i follower l’uscita del suo nuovo singolo Lo que tienes in feat con Rusherking. Nel video lei appare bellissima come sempre, indossa un corpetto senza spalline, pantaloni a vita alta e una catenina intorno al ventre. Su Instagram poi nelle stories fa vedere che si allena in videochiamata. La fidanzata di Dybala è davvero molto seguita e amata, su Instagram ha infatti 5,3 milioni di followers e il suo balletto del video musicale è già diventato iconico.

Su Tik Tok moltissime ragazze hanno accolto la sfida della cantante a ballare i passi che lei ha fatto nel suo videoclip. Le sue movenze dimostrano la sua indole argentina a tutti gli effetti. In tre settimane il suo video musicale su Youtube ha già ottenuto 2,7 milioni di visualizzazioni. Insomma anche lei ha il suo discreto successo non c’è che dire. Lei e Dybala sono una coppia vincente, lui calciatore ai massimi livelli, infatti gioca nella Juventus e lei cantante e influencer amata da tantissimi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

Potrebbero essere la prossima coppia di famosi più apprezza e rispettata sia in Italia che in Argentina e in tutta la Spagna. Staremo a vedere se durerà il loro successo e il loro amore, noi gli auguriamo di sì perché sono belli e bravi.