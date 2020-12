Maria de Filippi, il legame con Stefania Orlando che in pochi conoscono

Maria De Filippi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip durante la puntata di lunedì scorso per fare una sorpresa a Tommaso Zorzi, ma durante la trasmissione è stato svelato un legame tra la conduttrice e Stefania Orlando di cui pochi conoscevano l’esistenza

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, i vipponi hanno avuto una gradita sorpresa: Maria De Filippi è entrata nella casa per far visita a Tommaso Zorzi, che è un suo grande ammiratore. La moglie di Maurizio Costanzo però non si è limitata a salutare solo l’influencer milanese ma si è collegata anche con la sala dove c’erano i vip per fare a tutti gli auguri di Natale. Durante la pubblicità alcuni personaggi all’interno della casa ne hanno approfittato per scambiarsi pareri e curiosità sulla regina indiscussa delle Reti Mediaset con i suoi programmi, da “Uomini e Donne” ad “Amici” a “C’è posta per te”.

Stefania Orlando svela il legame con Maria De Filippi

Durante la reclame quindi i vipponi ne hanno approfittato per parlare di Maria De Filippi. Samantha De Grenet, ad esempio, ha rivelato di essere stata chiamata dalla De Filippi per partecipare a “Uomini e Donne”. Quando la palla è passata a Stefania Orlando, quest’ultima ha svelato che la storica presentatrice è stata la sua testimone di nozze durante il suo primo matrimonio con l’attore Andrea Roncato. Per un attimo tutti i concorrenti della casa più spiata d’ Italia sono rimasti senza parole. La Orlando ha avuto un matrimonio lampo con l’attore comico, durato soltanto due anni, dal 1997 al 1999. Ora la cantautrice e conduttrice televisiva ha una relazione con Simone Gianlorenzi, musicista 44enne di Orvieto, con cui è serenamente sposata.

Il pubblico ha imparato a conoscerlo durante il Grande Fratello Vip con le sue apparizioni per fare dolci dediche a Stefania o difenderla dalle critiche della Contessa.