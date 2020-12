Un aereo con a bordo un’intera famiglia è precipitato in un fiume provocando la morte di quattro persone: una coppia e le due giovani figlie.

Tragedia in Brasile, dove una famiglia intera ha perso la vita in un drammatico incidente aereo. A perdere la vita un uomo di 56 anni, la moglie e le due figlie 20enni che si trovavano a bordo di un monomotore che, per cause ancora da accertare, è precipitato in un fiume. Dopo il mancato arrivo a destinazione, le autorità hanno lanciato l’allarme e sono scattate le ricerche del velivolo, ritrovato alcune ore dopo. A nulla sono serviti i soccorsi per i quattro a bordo, di cui è stato possibile solo constatare il decesso. Sull’incidente sono in corsa gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Tragedia in Brasile, aereo con un’intera famiglia precipita in un fiume: morti due coniugi e le due figlie

Un terribile incidente aereo ha ucciso un’intera famiglia: un 59enne, la moglie e le due figlie di 18 e 23 anni. È accaduto nella mattinata di martedì 29 dicembre tra le città di Roncador e Mato Rico, in Brasile. Stando a quanto riporta la redazione locale G1 Globo, l’aereo, un monomotore Cessna 177B, era pilotato dal 59enne, esperto di volo e proprietario del velivolo. Per cause ancora da accertare, il mezzo sarebbe precipitato finendo nelle acque di un fiume.

A far scattare l’allarme sarebbero state le autorità aeroportuali che attendevano il volo a Paranaguá intorno alle 9. Non vedendolo arrivare hanno immediatamente fatto scattare le ricerche, terminate circa 15 ore dopo, con il tragico ritrovamento. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far nulla per le quattro vittime di cui è stato possibile solo costatarne il decesso.

Sulla tragedia è stata avviata un’indagine che dovrà chiarire le cause che hanno portato il monomotore a precipitare. Gli inquirenti non escludono che possa aver influito il maltempo che imperversava sulla zona. Alle indagini sta collaborando anche il Centro di ricerca e prevenzione degli incidenti aeronautici (Cenipa), organo dell’aeronautica militare brasiliana.

I due coniugi deceduti, riporta G1 Globo, erano titolari di un’azienda di materiali da costruzione. La figlia maggiore gestiva uno studio dentistico, mentre la più giovane si stava preparando per sostenere gli esami di ammissione per odontoiatria.