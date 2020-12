Shaila Gatta rivela: “È questo il momento in cui mi diverto di più” – VIDEO

Shaila Gatta ha usato i social per far conoscere ai suoi tantissimi fan qual è il momento in cui riesce a divertirsi di più in assoluto

Bella e simpatica come sempre Shaila Gatta attraverso il suo profilo Instagram ha voluto mostrare ai suoi affezionatissimi follower una parte estremamente divertente del suo lavoro che non è nota a molti. La bella velina di Striscia la Notizia ha infatti pubblicato il video del backstage del tg satirico in cui insieme alla collega Mikaela Neaze Silva è impegnata nella registrazione di una canzone di Natale. La bella ballerina campana ha mostrato sia il video andato in onda che quello realizzato in sala prove. Tra battute e strafalcioni degni di Paperissima, Shaila ha dato la possibilità al suo pubblico di divertirsi e al tempo stesso ammirare la sua bellezza acqua e sapone. Attraverso questo video infatti Shaila è riuscita a mostrare qual è uno dei momenti che preferisce del lavoro ovvero le prove nel back stage.

La lunga gavetta di Shaila Gatta nel mondo dello spettacolo

Shaila Gatta, grazie al famoso bancone di Striscia la Notizia ha conquistato un posto d’onore nel cuore di tantissimi italiani. L’avventura nel gruppo di Antonio Ricci però non è certo arrivata per caso ma è frutto di impegno e sacrificio che la bella velina porta avanti da anni. L’amore per la danza la trafigge infatti fin da piccola tanto da spingerla appena sedicenne lontana da casa per inseguire il suo sogno. Poco più di una bambina lascia infatti la sua città natale e le cure dei suoi genitori per trasferirsi a Roma dove riesce ad entrare ad Amici, lo storico programma di Maria de Filippi che le spalanca le porte di una carriera luminosa.

In quegli anni conosce anche quello che diventerà poi il suo attuale compagno, l’ex calciatore del Frosinone Leonardo Blanchard.