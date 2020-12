Elodie parteciperà nuovamente a Sanremo nel 2021-FOTO

La cantante Elodie ha pubblicato su Instagram tre foto della sua partecipazione a Sanremo 2017, 2020 e…

Elodie ha condiviso tre foto di Sanremo per le tre volte che ha partecipato e parteciperà. Infatti ha condiviso la foto della prima volta nel 2017, poi la seconda nel 2020 e la terza che sarà quella che verrà nel 2021. Annuncia così la sua terza partecipazione al Festival di Sanremo.

I fan subito in delirio e contenti della notizia, un collega le ha scritto una dedica bellissima:”Il 2020 sarà stato un anno…uhm…particolare…Ma ci ha dato te. Hai spaccato tutto con una grinta che ciaopovery e lavorare insieme è stato un sogno. Il prossimo è vederti scendere certe scale…polverizziamo tutti!”.

Elodie la cantante italiana più bella e sicuramente tra le più amate

Ne è passato di tempo da quando Elodie era una studentessa dai capelli rosa nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Era il 2015, non ha vinto però ci è classificata seconda e si è aggiudicare il Premio della critica giornalista Vodafone e il Premio RTL 102.5. Uscita dal talent ha avuto una storia con un’altro allievo, Lele ma si sono poi lasciati e infatti lei ad oggi è fidanzata con il rapper Marracash.

I due aveva esordito insieme con la canzone Margarita, una hit estiva del 2019 che ha avuto tantissimo successo, a quel punto hanno ufficializzato la loro storia d’amore. Lei aveva dichiarato che accanto a lui non si sente “sbagliata”. L’anno scorso Elodie ha partecipato a Sanremo con la canzone Andromeda scritta da Mahmood, vincitore dell’anno primo del Festival. La sua canzone era stata la più ascoltata in radio, ma purtroppo non ha vinto lei ma Diodato con “Fai rumore”.

Vedremo quest’anno la canzone che porterà Elodie al Festival e se sarà la sua volta buona, glielo auguriamo perché se lo merita. Questa estate ha fatto sognare con il videoclip de “Il Ciclone”, sua canzone di grandissimo successo, infatti è stata una hit insieme a “Guaranà”. In molti non solo attendono la canzone di Elodie ma anche le sue mise super sexy che hanno fatto impazzire tutti.