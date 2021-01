Pinza per la Befana, il tradizionale dolce veneto del riciclo

Non solo carbone dolce e dolcetti al cioccolato per la festa della Befana, esiste anche la Pinza che è un ottimo dolce di riciclo dopo le abbuffate

Esistono moltissimi dolci regionali legati alle festività e anche per la Befana dal Veneto arriva un dolce del riciclo. Pinza, o pinsa in lingua veneta, è il dolce tipico della tradizione contadina, ottima da gustare tiepida o fredda con un bicchiere di vin brulè.

Non può mancare sulle vostre tavole soprattutto per l’Epifania visto che è da sempre considerato uno svuota frigo di tutti i principali ingredienti dei dolci preparati durante le festività natalizie, e quindi anche un’ottima occasione per chiudere in bellezza questo lungo ciclo dell’anno.

Per i contadini era anche la torta immancabile che ponevano a cuocere sotto i falò che si appiccavano nei campi nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, per poi mangiarla in attesa del responso del vento, il quale avrebbe anticipato l’andamento del raccolto del nuovo anno.

Ogni zona ha la sua specifica variante, cerchiamo qui di dare quella che meglio rispecchia la tradizione regionale.

La ricetta per realizzare la Pinza della Befana, vediamo ingredienti e procedimento

Ingredienti per 6 persone:

300 g farina di polenta gialla (Fioretto)

200 g farina 00

1 litro latte

150 g burro

150 g zucchero

1 bustina lievito

2 uova intere

200 g uva sultanina ammollata nel rum/marsala

100 g fichi secchi

2 mele (meglio Renette)

Buccia di 1 limone grattugiata

Pizzico di sale

Per prima cosa bisogna ammollate per almeno mezzora l’uvetta nel liquore. Unire in una casseruola le due farine, mescolarle bene con il lievito setacciato, lo zucchero e una presa di sale. Aggiungere poi le uova intere, il burro fuso, l’uvetta, un bicchierino del liquore di ammollo, i fichi e la mela sbucciata, tutto a pezzetti, la scorza del limone.

Versare infine l’impasto in una teglia del diametro di 24 cm imburrata o ripassata con la carta forno, infornare poi a 180°C per 45-50 minuti, fino a quando formerà una crosta dorata in superficie. Servite la pinza fredda, tagliata a quadrotti.