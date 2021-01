Alena Seredova risponde ad Ilaria D’Amico: “Non perdonerò proprio nulla”

Alena Seredova risponde alle domande su Ilaria D’Amico e il suo rapporto con Gigi Buffon: “Anno nuovo? Sono sempre la stessa…”

L’attrice e showgirl ceca, naturalizzata italiana, Alena Seredova ha parlato “senza freni” sul “triangolo” amoroso con Ilaria D’Amico e l’ex marito, Gianluigi Buffon. L’ingresso nel nuovo anno ha dato i suoi frutti, rinnovando la purezza interiore e la semplicità che l’hanno sempre contraddistinta.

Ora Alena si gode la sua nuova famiglia, composta dal marito Alessandro Nasi e dalla piccina Vivienne, nata dalla loro relazione. Ma la nuova condizione sentimentale della showgirl è frutto di un passato ricco di “intemperie”, nel quale non vorrebbe più interferire, in quanto affiorano solo ricordi “maligni”, in “seno” a momenti di sofferenza e dolore.

Allora correva l’anno 2014, quando tra la coppia più “scoppiettante” del momento, composta da Seredova e Buffon fu relegata ai margini sentimentali, a causa della presenza di una terza “incomoda”. Che ha cancellato completamente la fiducia di Alena, tenuta all’oscuro di tutto

Alena Seredova ritorna a parlare del suo “macabro” passato: le parole alla D’Amico