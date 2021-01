Chiara Biasi: la dea nera non ha paura del freddo, è bollente dentro FOTO

Chiara Biasi si lascia fotografare con un outfit casual ma da far perdere la testa, la sua foto diventa virale in un batter d’occhio

Quasi tre milioni di follower la seguono su Instagram, il social è diventato per lei una seconda casa e non ne può più fare a meno. Stiamo parlando di Chiara Biasi, influencer a 360° che sfoggia sul suo profilo foto e video dalle mille sfumature. Tempo libero, amici, lavoro…non manca proprio niente e i fan si infuocano dopo averla vista. La sua bellezza è unica nel suo genere, una dea nera scesa sulla terra.

Chiara Biasi: foto da 12000 like, che bomba

Sensuale, un’esplosione di bellezza che lascia tutti senza parole. Chiara Biasi fa questo effetto ai fan che la seguono appassionati e affamati. Lei è un influencer con la I maiuscola e la sua notorietà arriva in cima alla classifica. La vita non le ha riservato sempre cose belle, infatti la ragazza ha dovuto affrontare anche un evento che l’ha stravolta ma dal quale ha saputo rialzarsi e tornare a vivere. Oggi è una tra le più seguite e il lavoro per lei è un riscatto dopo tante battaglie.

Nel suo ultimo post si è lasciata fotografare in una posa divina mostrando un outfit casual ma elegante allo stesso tempo: pantaloni in pelle e giacca al vento, sguardo accattivante e labbra da mordere.

“Non so cosa dire”, scrive una fan; “Ti adoro piccola grande donna” commenta un altro utente. Non solo uomini, ma anche molte donna non perdono occasione di lasciare due parole sotto ogni suo post. La Biasi ha conquistato proprio tutti.