Belen e Stefano: verità sulla loro separazione, cosa c’è dietro

Torniamo a parlare di Belen e Stefano, una delle coppie più discusse dal pubblico italiano. Qual è la verità sulla loro separazione?

A distanza di mesi, molti si domandano ancora perché la storia d’amore tra Belen e Stefano sia finita di nuovo. Non si conosce il vero motivo anche se nel corso del tempo sono girate sul web e non solo molte voci che hanno messo in cattiva luce i due vip. Prima i presunti tradimenti del ballerino napoletano, poi la love story di Belen iniziata questa estate. Insomma il pubblico ha parlato molto di loro e la maggior parte fa il tifo affinché tornino insieme.

Belen e Stefano: il ballerino svela la verità

Dopo mesi di silenzio e di riservatezza è lo stesso ballerino a parlare e a raccontare una volta per tutte cosa sia successo tra lui e Belen. In un’intervista al settimanale Chi ha spiegato: “È difficile che un matrimonio duri tutta la vita, i rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci – afferma – e per me non ha più senso dire il matrimonio è “fallito”, io dico che nella migliore delle ipotesi si è “compiuto”. Per Stefano il loro amore è qualcosa di bello che c’è stato e Santiago ne è la prova. “Ma ogni storia ha un inizio e una fine e non è un fallimento – continua – dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo”.

Per il momento l’ex di Belen si gode la sua notorietà e il suo lavoro che nel corso degli anni gli ha recato un successo inaspettato. Suo figlio è la sua priorità e per adesso si ritiene: “Felicemente scapolo”.