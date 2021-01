Ursula Corbero, Tokyo mostra il suo dietro e lo spettacolo è assicurato – FOTO

La “signorina” di Tokyo, Ursula Corbero regala una posa osè al pubblico di Instagram in fermento: fondoschiena da brividi

Divenuta famosa per la serie tv “perdifiato”, “La Casa di Carta”, la “madrina” del Cinema di fama internazionale ha aggiornato il suo profilo Instagram, come meglio non poteva. E’ bastato uno scatto “terrificante” per “scrivere” l’epilogo più bello che i fan avessero mai potuto conoscere…

Non è nuova alle dimostrazioni di sensualità, dall’alto di un fascino “incantato”, quasi da celebrità acclarata. Sembra davvero la “Tokyo” del cinema, quando decide di mettersi in “azione”, attraverso movenze da capogiro, che danno ampio spazio all’immaginazione proibita di coloro che non smettono per un attimo di seguirla.

L’attrice spagnola, per “suggellare” le prestazioni da “fuoriclasse” sotto i riflettori del grande schermo diventa spesso oggetto di discussione social. E chi se non lei poteva “leggere” e anticipare le “mosse”, prima dell’ennesima dimostrazione profesionale, da attrice di fama internazionale

Ursula Corbero, sporgenza sexy “bollente”: fan pronti ad assisterla

Conosciuta come la celeberrima attrice de “La Casa di Carta”, la spagnola Ursula Corbero regala sempre uno spettacolo da “stropicciarsi gli occhi” ai propri fan. Che sia in tv, sul grande palcoscenico di Netflix oppure fuori dal contest professionale, Ursula non ha mai variato il suo inimitabile e inarrivabile sex appeal.

Grazie alla veracità che spesso conservano le donne spagnole riesce sempre a relegare nei “bassifondi” della classifica delle preferenze social, le sue “colleghe” dive. Aveva “salutato” lo scorso anno, decisivo per lanciare le sue ambizioni in maniera definitiva sul grande schermo, con una posa “bollente”, augurandosi dei buoni propositi per l’inizio di uno nuovo…

Dopo quasi una settimana dal capodanno, possiamo dire che Ursula Corbero ha rispettato la “promessa”. Oggi, infatti si è materializzato il primo “sfogo” del 2021. Lo ha fatto, mettendo in risalto un aspetto fisico incandescente, che ha esaltato i ben 20,8 milioni di fan, costantemente sintonizzati sul suo ricchissimo canale Instagram.

Tra una postura da brivido e l’altra, ecco spuntare dal nulla una bellezza statuaria, coperta da un unico “velo”, “deviato” dallo strapotere fisico delle curve. E da un fondoschiena da infarto, espressione lussuriosa del suo repertorio. Il 2021 quindi per Ursula iniza davvero con il piede…sull’acceleratore