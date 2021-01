Ambra Angiolini e Francesco Renga, botta e risposta sui social. Il motivo diverte i fan

Ambra risponde ad una provocazione sui social dell’ex marito Francesco Renga ma il motivo del diverbio diverte molto i fan dei due

Francesco Renga ieri si è sentito di condividere con i suoi fan su Instagram un pensiero al termine di queste festività natalizie vissute nel modo più inverosimile possibile, lontano spesso da cari e amici e dentro questo lockdown forzato che sembra non finire più. Il cantante ha allora lanciato un messaggio in cui chiede come sono state trascorse queste giornate, un modo per interagire e sentirsi meno soli.

“Allora… come avete passato queste stranissime vacanze di Natale? Vi siete riposati e avete staccato da tutto? Pranzi e cene in allegria? Panettone o pandoro? ❄️Fatemelo sapere nei commenti 👇🏻”, ha scritto Renga mentre nello scatto postato lo vediamo sul divano abbracciato al suo amico peloso.

Ambra Angiolini, “Lo spacci per tuo ma è mio e di Jolanda”

I commenti non tardano ad arrivare e tra questi anche quello dell’ex moglie Ambra Angiolini che lo gela con questo messaggio: “Siccome la domanda non può essere vera…parliamo del “nostro cane” (mio e di Jolanda) che spacci per tuo mimetizzandolo con i tuoi capelli….questo è l’argomento! P.S. pandoro”

La risposta sagace di Ambra ha fatto sorridere moltissimi fan della coppia che nonostante la separazione sono rimasti molto legati soprattutto per il bene dei figli. I due si sono follemente amati per ben 11 anni ad hanno fatto sognare milioni di ragazze che hanno creduto in loro fino alla fine, nel 2015 quando si sono lasciati.

Dal 2017 Ambra è sposata con Massimiliano Allegri e in una recente intervista rilasciata al programma televisivo Verissimo, ha spiegato come lui per lei fosse uno dei “simboli della sua felicità attuale”.