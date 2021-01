Andrea Delogu distesa come Biancaneve, che meraviglia-FOTO

La bella conduttrice Andrea Delogu distesa per terra come Biancaneve, è bellissima ma anche molto divertente

Andrea Delogu condivide una foto su Instagram in cui si mostra distesa per terra e poi si paragona a Biancaneve nella foto successiva. Nella didascalia spiega il paragone e ci scherza:”A me ha fregato la caponata non la mela”. Molto divertente perché in effetti Biancaneve è finita distesa a causa di una mela avvelenata, mentre invece ad aver steso la conduttrice è stato un piatto troppo pensante di caponata.

Andrea Delogu e gli auguri di buon anno nuovo in televisione

La conduttrice durante il programma Ricomincio da Rai 3 ha fatto gli auguri a tutto il pubblico spiegando una storia antica dei sacerdoti. Spiega al pubblico cosa sono gli auguri, e allora comincia dicendo che anni fa c’erano dei sacerdoti che guardavano il volo degli uccelli e in base a come volavano avrebbero detto come sarebbe stato il futuro. E guarda a caso i sacerdoti si chiamavano Auguri. Poi la conduttrice spiega cosa augura a tutti e perché dopo l’anno difficile augura la normalità.

Niente mascherine, niente conteggi e numeri ma solo la vita normale. Poter vedere un amico quando si vuole, andare a cena fuori e anche entrare in un negozio senza contare in quanti si è. Magari anche riabbracciare i parenti che non vediamo da mesi per evitare di metterli in pericolo. Un augurio speciale e che in questo momento tutti vogliamo. Quindi sicuramente è stato un bell’augurio da parte della conduttrice.

La Delogu sta avendo un discreto successo nel mondo dello spettacolo, lavora infatti sia in radio che in televisione e inoltre scrive libri. Una donna dai mille talenti e molto versatile, come conduttrice è molto brava e si esprime anche molto bene, infatti ha anche recitato in alcuni film.