Maschera capelli per farli crescere: come accelerare la crescita della chioma!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come realizzare una maschera capelli per farli crescere. Scopriamo insieme quali sono gli ingredienti più efficaci.

Uno dei desideri più reconditi soprattutto per le donne è sicuramente avere dei capelli forti, sani, lucenti ma soprattutto lunghi.

Può capoitare, però, di trovarsi a combattere con la caduta dei capelli, con le doppie punte e con altri mille inconvenienti che allontanano gradualmente dal desiderio.

Tra le cause principali della caduta dei capelli, o dei capelli sfibrati, ci sono sicuramente lo stress e l’uso di prodotti chimici come tinture. Ma non solo. Anche la cattiva alimentazione porta ad una carenza soprattutto di vitamine, minerali e conseguentemente anche squilibri ormonali.

Non potendo agire su quei fattori che non dipendono da voi, vi potete concentrare e prendervi cura del vostro cuoio capelluto attraverso dei trattamenti del tutto naturali e che potete creare senza spendere un occhio della testa. Dopo avervi mostrato come creare una maschera per capelli rovinati, ecco come realizzare una maschera per far crescere i capelli.

Come realizzare una maschera capelli per farli crescere più in fretta

Ci sono molti ingredienti che possono essere utilizzati per favorire la crescita dei capelli e che possono essere utilizzati in tutta sicurezza. Tra questi elementi potete trovare sicuramente l’olio d’oliva, il succo di cipolla, il sidro di mele, la biotina, il miele, il thè, il sale, l’acqua di riso, il caffè, la curcuma, la senape, i semi di chia, lo yogurt bianco, l’acqua di rose, la banana, il ginseng, il latte di cocco, il bicarbonato di sodio e lo zenzero.

Creare delle maschere del tutto naturali con questi ingredienti è davvero molto semplice. Per creare una maschera all’uovo, ad esempio, dovete procurarvi 1 uovo, 1 cucchiaino di miele e 1 cucchiaino di olio d’oliva.

Il procedimento per la creazione è molto semplice. Mescolate in un recipiente in vetro tutti gli ingredienti fin quando non avrete ottenuto un composto del tutto omogeneo e privo di grumi, facilmente applicabile sui capelli.

Una volta applicata per tutta la lunghezza del capello non dovrete far altro che lasciare in posa per almeno 20 minuti, in modo da dare il tempo a tutti gli ingredienti di nutrire i capelli. Trascorso il tempo necessario, non vi resterà che eliminare la vostra maschera, e gli eventuali residui, risciacquando con abbondante acqua tiepida. Questo tipo di maschera potrà essere ripetuta una volta alla settimana in modo da avere capelli forti, lucenti ma soprattutto lunghi.

Maschera fai da te efficace

I risultati di questa maschera saranno visibili fin dalle prime applicazioni perché l’uovo è ricco di proteine e vitamine e ciò va ad incentivare la crescita naturale del capello. Inoltre, le vitamine del gruppo A, E e D andranno a ridurre anche la probabilità che il capello cada.

Un’altra maschera molto utile per la ricrescita veloce dei capelli è sicuramente quella a base di caffè. Per crearla vi dovrete procurare circa 8 cucchiai di polvere di caffè e 2 tazze di acqua.

Preparate il caffè e lasciatelo raffreddare e, una volta lavati normalmente i capelli, versate il composto freddo sul cuoio capelluto e sui capelli, massaggiando per circa 2 minuti. Dopodiché potrete risciacquare normalmente. In questo modo, l’azione della caffeina contenuta nel caffè andrà ad agire a livello cellulare e migliorerà la crescita del capello. La caffeina è anche molto utilizzata nella cura all’alopecia.

È bene sottolineare che questo trattamento è adatto solo ai capelli scuri perché il caffè può anche macchiare i capelli.