Justine Mattera sul balcone in lingerie e slip bianco, senza pietà – FOTO

Un fulmine a ciel sereno questo scatto sul web che infiamma i social. Il pubblico non se lo aspettava: la showgirl senza freni.

Una bellezza senza tempo, la Marilyn Monroe dei giorni nostri non fa altro che accendere i le fantasie dei suoi fans con degli scatti incandescenti.

In un’intervista di due anni fa sulle frequenze di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, Justine aveva rivelato: “Instagram mi ha fatto rivalutare mi ha dato un modo fantastico per lavorare tanto di più, mi ha fatto tornare in voga, stranamente, a 45 anni. Mi sono scoperta un’abile modella. Servono creatività e strategia, sono riuscita a fare un profilo che fa capire chi sono io davvero. Ironica, passionale. Ma anche molto professionale”.

La reazione del marito

Certo è che le sue foto sono veramente hot e suo marito potrebbe non gradire tanta avvenenza spiattellata davanti agli occhi di tutti.

A proposito di quello che pensa il marito aveva detto: “E’ molto geloso, recentemente abbiamo molto discusso, ha degli amici che fanno dei commenti e posso capire che diano fastidio. Così abbiamo fatto un compromesso, non esagero più di tanto, abbiamo fatto il compromesso degli slip, poi ho provato a dimenticarmene”.

E come dargli torto. L’ex moglie di Paolo Limiti è ogni giorno di più senza freni e anche i commenti che riceve non sono di certo casti.