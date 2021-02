Amadeus e Romina, quella gaffe che non si può dimenticare

Il Festival di Sanremo è sempre più vicino e ritornano a galla alcuni retroscena della passata edizione tra due protagonisti assoluti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Amadeus è il direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo, nonché di quella passata. Ha guidato la kermesse in maniera impeccabile e si appresta a farlo di nuovo sempre accanto al suo collega e amico Rosario Fiorello.

A salire sul palco come ospiti d’onore lo scorso anno sono stati Albano e Romina Power. La coppia è da sempre molto amata dal pubblico e sul palco dell’Ariston ha sicuramente impreziosito la carriera.

In quell’occasione a scendere la celebre scalinata è stata la coppia presentata da un’ospite d’eccezione, la figlia Romina Jr. Carrisi.

Il duo si sarebbe apprestato a cantare Nostalgia Canaglia, brano con il quale sono arrivati terzi alla 37° edizione. E persino Amadeus si è mostrato particolarmente emozionato nell’annunciarli tanto che è incappato in una clamorosa gaffe.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Carlo Conti, e quel segreto che non ha mai negato a nessuno

La gaffe che ha fatto calare il gelo sul palco dell’Ariston

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Carrisi Power (@romina_carrisi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Nadia Toffa, i messaggi da brividi dopo anni che gelano il sangue

Il conduttore romagnolo infatti, accanto alla bella Romina Junior, ha ribadito più volte che sua mamma era in dolce attesa proprio della figlia presente sul palco dell’Ariston, nel giorno in cui presentò Nostalgia Canaglia con l’allora marito Albano. Sottolineandolo ha ripetuto più volte che questo era avvenuto 33 anni prima.

Inizialmente Romina Junior ha sorvolato sulla frase di Amadeus ma dal momento in cui, visibilmente emozionato, l’ha ripetuto più volte non ha potuto fare a meno di farle notare: “Grazie per aver rivelato quanti anni ho”.

L’età di una donna non è carino rivelarla e in questo caso Amadeus non l’ha fatto una sola volta causando la battuta al vetriolo dell’ultimogenita della coppia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Una gaffe che il pubblico non ha dimenticato. Chissà se anche quest’anno il bravissimo Amadeus si lascerà soggiogare dall’emozione, ricevendo qualche altra frecciatina dai suoi ospiti.