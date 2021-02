650 milioni di contadini sono insorti contro le nuove norme sull’agricoltura: in manette anche due giornalisti.

Le proteste continuano per tutta l’India, dove da mesi i lavoratori agricoli sono in fermento contro le nuove leggi agricole imposte dalle autorità indiane. Il Paese asiatico è ormai devastato dalla crisi agricola e i contadini sono sull’orlo della disperazione. Difatti, nonostante decenni contraddistinti da una considerevole crescita economica, metà della popolazione indiana si affida soprattutto alla coltivazione di piccoli appezzamenti di terra, la cui estensione non super in genere i 3 acri. Dimenticati dalle nuove decisioni governative, i piccoli produttori, rappresentati dai sindacati e da diverse organizzazioni umanitarie, avvertono la minaccia normativa che aumenterà il divario tra ricchi e poveri, marcando progressivamente le disuguaglianze sociali.

