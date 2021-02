GF Vip, proposta di matrimonio a mezzanotte spiazza il pubblico. Carlotta ha finalmente ricevuto la proposta tanto attesa dal suo fidanzato Nello con cui ha partecipato a Temptation Island

Carlotta dell’Isola è una dei nuovi concorrenti di questo GF Vip. L’estate scorsa ha partecipato a Temptation Island insieme al suo fidanzato Nello e la loro storia d’amore ha fatto molto discutere. Carlotta non sopportava i comportamenti di Nello con le tentatrici del programma ma alla fine lo perdonò e decisero di uscire e di tornare un’altra volta a casa insieme.

Carlotta dell’Isola riceve la proposta di matrimonio al GF Vip

Carlotta nella casa ha spesso parlato del suo fidanzato e del fatto che non sia in grado di farle sorprese romantiche. Nello stavolta si è davvero superato e ha deciso di fare un grande gesto romantico: le ha chiesto di sposarlo. Lei ha ovviamente risposto di sì, perché sono tanti anni oramai che sta aspettando la proposta di matrimonio da parte del suo amato. Carlotta è tornata in casa felicissima, dicendo a tutti i suoi compagni che si sposerà e che sono tutti invitati al suo matrimonio con il suo amato Nello.

Un momento molto bello che ha commosso i concorrenti della casa che proprio non si aspettavano di assistere ad una proposta di matrimonio questa sera.