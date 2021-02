La bellissima influencer non fa altro che ammaliare i suoi followers con uno dei suoi scatti sensuali e pieni di fascino.

La bellezza di Chiara Biasi ogni volta va oltre qualsiasi previsione. Quando i suoi fans pensavano di averla vista raggiungere il massimo della sua bellezza devono rimanere interdetti perché eccola pronta a postare un’altra foto in cui supera ogni aspettativa.

La Biasi, seguita da 2,7 milioni di followers, è una delle donne più seguite su Instagram ed è da sempre una delle amiche più intime della sua collega ancora più celebre, Chiara Ferragni.

Era da un po’ di tempo che non si vedevano scatti che ritraevano le due famose influencer insieme e si era addirittura pensato che ci potessero essere stati dei dissapori.

Proprio ieri le malelingue sono state messe a tacere, con una Instagram Stories pubblicata dalla moglie di Fedez. La Biasi è andata a trovare la sua amica Chiara Ferragni negli uffici della The Blonde Salad, il grande quartier generale istituito dall’influencer più famosa d’Italia, che prende il nome dal suo primo blog. La bionda Chiara, scrive: “E qualcuno è venuto a trovarmi”, mostrandosi in compagnia della collega-amica.

Il fascino seducente dell’influencer

In questo scatto postato questa sera invece, la Biasi si mostra in tutto il suo splendore nella Masseria Torre Coccaro con un cappellino in paglia e un sexy costume turchese che sponsorizza. Nasconde gli occhi sotto al cappello e di profilo mette in primo piano le sue labbra seducenti.

Subito migliaia di like per lei e altrettanti commenti di apprezzamenti che elogiano il fascino della bella friuliana.