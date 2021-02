Giorgia Rossi, abito e curve che fanno sognare, tripudio di sensualità – FOTO

Giorgia Rossi ammalia i followers con l’abito indossato a “Pressing Serie A”: tubino di pelle per la conduttrice, più bella che mai

“Grazie a tutti per gli ascolti. Ci siamo divertiti!“, ha scritto Giorgia Rossi nella didascalia del suo ultimo post. La conduttrice, in onda ieri sera con “Pressing Serie A“, ha omaggiato i followers di Instagram pubblicando uno scatto del suo outfit. In breve tempo, la foto ha ottenuto migliaia di likes: la giornalista, che indossava un sensualissimo tubino di pelle, era un tripudio di sensualità. L’aderenza dell’abito esaltava le curve favolose della Rossi, e lo scatto odierno non può che far apprezzare ancora di più il look. “Sei uno spettacolo” – si complimenta qualcuno, e qualcun altro rincara la dose – “Stupenda in total black“.

Giorgia Rossi, la biografia della giornalista sportiva

Classe 1987, Giorgia Rossi è originaria di Roma, città dove ha intrapreso il proprio percorso di studi. Iniziata Giurisprudenza, la conduttrice non terminò l’università, decidendo di iscriversi all’ordine dei giornalisti pubblicisti del Lazio. Dopo gli esordi nel canale Roma Channel, la Rossi si trasferì a Sky, e successivamente su Rai Sport. Specializzatasi nel settore del giornalismo sportivo, Giorgia si affermerà come presentatrice di numerosi programmi calcistici.

Nel 2018, la giornalista condusse i fortunati programmi “Aspettando Pressing”, in onda durante le domeniche estive, per poi passare a “Pressing”, programma incentrato sulla serie A in onda nella stagione autunnale. Attualmente, la Rossi è al timone del format “Pressing Serie A“, in onda su Italia 1 in seconda serata, sempre di domenica.

Giorgia, oltre a collezionare successi nell’ambito lavorativo, è appagata anche dal punto di vista sentimentale. Da circa quattro anni, la presentatrice è infatti legata al collega Alessio Conti, e la loro relazione procede a gonfie vele.