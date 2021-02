Elisabetta Canalis, seminuda scatena i fan. “Ma chi ti ferma…” – FOTO

Elisabetta Canalis addolcisce il lunedì dei fan, postando uno scatto che li lascia a bocca asciutta. In intimo, la modella è una visione celestiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Gli utenti di Instagram non si annoiano di certo di fronte agli scatti postati da Elisabetta Canalis. La showgirl, oramai trapiantata a Los Angeles, vanta di un seguito pari a circa 3 milioni di seguaci. Di certo, i fan italiani non si sono dimenticati di lei, e d’altronde come potrebbero? La modella, 43 anni quest’anno, sfoggia un fisico che fa invidia alle più giovani star del web.

Di recente, l’ex velina ha addirittura deciso di stravolgere il proprio look, schiarendo il colore dei capelli. Il cambiamento è stato decisamente apprezzato dai followers, che l’hanno sommersa di complimenti. Per omaggiarli, Elisabetta ha pensato bene di “addolcire” il lunedì attraverso un regalo strepitoso: solo pochi minuti fa, la modella ha postato uno scatto in lingerie.

LEGGI ANCHE —> Caterina Balivo: torna in televisione con un alleato speciale FOTO

Elisabetta Canalis seminuda su Instagram, i fan apprezzano – FOTO