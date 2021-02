Chiara Ferragni, il pancione a pochi giorni dal parto: un capolavoro FOTO

Chiara Ferragni, il pancione a pochi giorni dal parto: un capolavoro. La fashion blogger ha fatto impazzire tutti con la compilation di “pancioni” pubblicata su Instagram

Chiara Ferragni è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Ha fatto carriera come imprenditrice digitale e non solo, a livello professionale sono più di dieci anni che si prende numerose soddisfazioni lavorative, e negli ultimi anni invece è diventata molto amata anche per la bella persona che è a livello umano. Questo suo aspetto è venuto fuori quando ha cominciato una storia d’amore con Fedez.

Chiara Ferragni, che spettacolo mozzafiato l’ultimo scatto sul suo profilo Instagram

È stata proprio lei a rivelare che, prima di conoscere Federico, pensava che sui social bisognasse mantenere un velo di mistero, invece lui le ha insegnato ad essere più vera che mai e a mostrarsi al 100% trasparente. In questi anni l’abbiamo vista innamorarsi, sposarsi, diventare mamma di Leone e scoprire di essere in dolce attesa di un secondo figlio che questa volta sarà una bellissima femminuccia. In questi mesi ha condiviso scatti della sua gravidanza, abbiamo visto il pancione crescere sempre di più e oramai siamo veramente agli sgoccioli.

Il mese prossimo verrà finalmente alla luce la secondogenita dei famosi Ferragnez. Il mondo del web non ci sta più nella pelle e non vede l’ora di conoscerla: nell’attesa, non ci resta che accontentarci degli ultimi scatti di Chiara con il pancione.