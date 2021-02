Isola dei Famosi 2021: Ilary Blasi alla conduzione, svelato parte del cast

Ilari Blasi condurrà la sesta edizione dell’Isola dei famosi in partenza per il prossimo 8 marzo su Canale 5. Svelati diversi nomi dei concorrenti.

Il conto alla rovescia per l’inizio dell’Isola dei Famosi si accorcia. Il programma ritorna su Canale 5 con la sua sesta edizione. Dopo lo stop di un anno, il game show riprende a intrattenere il pubblico. Tra i nomi in lista per questa nuova edizione emerge quello di Ilary Blasi. La showgirl e conduttrice presenterà l’edizione 2021 andando a sostituire Alessia Marcuzzi.

Secondo notizie diffuse sul web, Giovanni Ciacci, Elisa Iosardi, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne sbarcheranno a Honduras per vivere questa avventura. Un cast d’eccezione che ha destato un grande interesse nel pubblico sempre più trepidante per l’arrivo della trasmissione.

Isola dei Famosi 2021: possibile Elenoire Casalegno nel ruolo dell’inviata

Tra i partecipanti, secondo alcune voci, sarebbe rientrato anche Amedeo Goria, giornalista sportivo ex di Maria Teresa Ruta. Tuttavia a causa della mancanza di un accordo con gli autori non prenderà parte al programma. A sostituire l’inviato e commentatore Alvin, a seguito del suo addio, sarà presente Elenoire Casalegno che volerà a Honduras per seguire le vicende dei concorrenti.

Tra i personaggi contattati spicca il nome di Teo Mammucari che tuttavia avrebbe declinato la proposta. Stesso epilogo per Patrizia Rossetti e Asia Argento. Anche Jill Cooper avrebbe rinunciato per motivi personali. In ballo la partecipazione di Valentina Persia, comica storica, e del modello Akash Kumar, concorrente di Ballando con le stelle.

Con la fine del Grande Fratello Vip previsto per 1 marzo, subito dopo il Festival di Sanremo, la trasmissione inizierà l’8 marzo.

Tra gli opinionisti in studio accanto a Ivan Zanicchi vi è la possibilità che Tommaso Zorzi, personaggio del GF vip, partecipi allo show.