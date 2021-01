Isola Dei Famosi: tra i naufraghi spuntano altri nomi, di chi si tratta?

Nuove indiscrezioni sul cast dei partecipanti all’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi: di chi si tratta?

Un’edizione particolare quella di quest’anno, a partire dalla pandemia in corso e le relative difficoltà organizzative del reality, e per le inesauribili novità. Prima tra tutte la conduzione, rilasciata all’abilissima Ilary Blasi, presentatrice navigata, in sostituzione di Alessia Marcuzzi, che sembrava ormai una presenza fissa.

Non ci sarà neanche Alvin come inviato sull’Isola, e se in un primo momento sembrava prendere il suo posto Aurora Ramazzotti, pare abbia rifiutato l’incarico. Molte in realtà le rinunce tra le ipotesi che erano state formulate, ma le indiscrezioni continuano a trapelare e si delinea un’edizione davvero imperdibile.

LEGGI ANCHE -> Maria Teresa Ruta in lacrime per un gesto dei coinquilini: “Tutti contro una”

Spuntano nuovi nomi tra i naufraghi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Lodo (@francesca.lodo)

LEGGI ANCHE —> Pomeriggio Cinque, processo ai Vip: in vacanza all’estero nel pieno dell’epidemia

Sarà Ilary Blasi la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, che attribuirà al programma la simpatia e spontaneità che la contraddistingue. Si vocifera sui ruoli degli opinionisti, che potrebbero essere rivestiti da una coppia vincente e scoppiettante, composta da Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Non ci sono ancora certezze, ma tra le ipotesi emergono in questi giorni alcuni nomi: Alex Nuccetelli, Valentina Persia, Akash Kumar e Clemente Russo, con l’interrogativo che accompagna quello di Elisa Isoardi. Dalle ultimissime novità emergono due nuove possibilità importanti, di chi si tratta?

La bellissima showgirl Francesca Lodo, prima letterina, poi alla conduzione del Meteo e di Sipario su Rete 4 e poi ancora attrice in “Olé”, film con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme, si presterebbe a un’altra esperienza come reality, dopo diversi anni trascorsi dalla partecipazione a La Fattoria.

L’altra possibilità è personificata da Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, famoso giornalista sportivo. Una carriera tra le più ricche nel contesto, lo abbiamo visto approdare al tg1 nel lontano ’87 e proseguire a Rai Sport. Poi giornalista per TuttoSport, Corriere Della Sera, Il Messaggero, Il Giorno e La Gazzetta del Mezzogiorno. Ma non solo, perchè Goria è stato alla conduzione di noti programmi di successo come Unomattina Estate, La domenica sportiva e Pole position.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il giorno di inizio si avvicina, stabilito per l’8 marzo, e la suspense continua a crescere. I dubbi saranno presto chiariti, ma l’esito positivo della riuscita è assicurato.