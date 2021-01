Maria Teresa Ruta in lacrime per un gesto dei coinquilini: “Tutti contro una”

In seguito a un gioco avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta è finita in lacrime a causa del comportamento dei suoi coinquilini

I nervi nella casa del Grande Fratello Vip sono sempre più tesi dopo quasi cinque mesi di reclusione. Questo significa anche che ogni gesto potrebbe essere vissuto in maniera differente e causare una reazione inaspettata. Maria Teresa Ruta, una delle protagoniste di questa edizione, proprio recentemente è stata protagonista di un forte sfogo che ha fatto il giro del web e delle trasmissioni televisive. La stanchezza della giornalista inizia a farsi sentire, nonostante abbia deciso di portare a termine il suo percorso accettando i diversi prolungamenti.

Nelle ultime settimane, scarseggiando dinamiche interne, gli autori hanno spesso affidato ai concorrenti sfide o giochi da svolgere nel corso delle giornate. Proprio in seguito alla loro ultima idea Maria Teresa si è ritrovata in lacrime.

Maria Teresa Ruta si sfoga con l’amica Stefania Orlando: “Solo tu mi hai incoraggiato”

L’ultimo gioco pensato dagli autori è stato quello del pouf musicale. Alcuni concorrenti, bendati, dovevano muoversi disturbati dai loro amici e allo stop della musica tentare di trovare un pouf sul quale sedersi. Tra l’ilarità generale però Maria Teresa si è ritrovata a sfidare Andrea Zenga e gli inquilini hanno sfacciatamente fatto il tifo per lui. Un gesto che non è passato inosservato alla Ruta che si è subito incupita. Poco più tardi l’amica Stefania Orlando l’ha ritrovata in lacrime.

“Tutti tifavano per lui, c’era un coro da stadio. Nessuno che diceva il mio nome, solo tu mi hai incoraggiato” -ha raccontato- “Hanno smesso quando hanno capito che tifare tutti contro una era stonato“. Stefania ha cercato di rassicurarla, ribadendole che farà sempre il tifo per lei.

La spiccata sensibilità di Maria Teresa è emersa anche in questa occasione. Questo episodio, sommato a una stanchezza mentale e fisica evidente, ha causato l’ennesimo crollo emotivo della donna che si è tuttavia ripresa poco dopo.