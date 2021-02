Elisa Isoardi solo giacca senza reggiseno, fan senza fiato – FOTO

La conduttrice Elisa Isoardi mostra un nuovo look particolarmente sensuale: con un sì totale ed alla moda via alla giacca senza reggiseno.

Per la conduttrice televisiva ed ex modella piemontese, Elisa Isoardi, dopo aver partecipato come concorrente, e non senza polemiche, alla scorsa edizione di Ballando Con Le Stelle, diretta dalla celebre Milly Carlucci, adesso sembra finalmente giunto il momento di voltare pagina. Veniamo dunque alla giornata di oggi, in cui Elisa ha intrapreso la coraggiosa decisione di lasciare i suoi fan senza fiato, mantenendo di tutto punto un outfit davvero impeccabile.

Elisa Isoardi: via alla giacca, ma resta in buone mani

L’ultimo contenuto della conduttrice è stato postato sul suo profilo Instagram circa un’ora fa. Adesso Elisa appare in uno scatto che sembra parlar da solo. Mentre grazie all’utilizzo dell’hashtag riportato da lei nella didascalia: #workinprogress pare che sia probabilmente alle prese con un divertente shooting fotografico. Per l’occasione ha scelto di indossare un capo semplice ed alla moda. Si tratta di una giacca elegante dalla tinta bianca come capo principale lasciando in tal modo scoperto tutto il resto.

Da quel che si può dedurre è che la sorridente ed appositamente sorpresa presentatrice sarà immortalata da Claudio Porcarelli, noto fotografo professionale in attività soprattutto nel mondo dello spettacolo.

Il risultato ottenuto con la pubblicazione del piccolo spoiler sul nuovo shooting pare che sia stato incredibilmente positivo. In pochi minuti gli apprezzamenti balzano verso l’alto sfiorando gli 11mila. Per concludere, ecco uno dei commenti dei suoi ammiratori: “Mamma mia quanta bellezza 😘😘“. Come dargli torto?