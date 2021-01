Elisa Isoardi tra le onde in dolce compagnia, la FOTO svela tutto

Elisa Isoardi si gode il momento di relax in dolce compagnia, lo sguardo dice tutto: la conduttrice è bellissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

E’ di poche ore fa la foto di Elisa Isoardi postata sui social. Uno scatto che cattura tutta la sua bellezza naturale e senza fronzoli, tanto amata dai follower i quali sono soliti lasciarle dei commenti di affetto, come ad esempio questo: Ti meriti il meglio solo per come guardi tua madre e come tratti il tuo Cane… figuriamoci per il resto♥️. In effetti la foto è molto tenera: la conduttrice infatti concede delle coccole al suo amico a quattro zampe, un dolcissimo barboncino che ha conquistato subito il web, tanti commenti sono infatti rivolti a lui. La foto è davvero bella; alle spalle si vede il mare d’inverno che sappiamo tutti quanto sia spettacolare. Sicuramente un sabato di relax lontano dal caos e da tutte le preoccupazioni.

Elisa Isoardi sdraiata sulla battigia, che spettacolo

Elisa Isoardi posta tra le storie di Instagram uno scatto in cui appare in una bellezza disarmante: sdraiata sulla battigia e vestita di nero, cattura l’attenzione di chi la guarda. Maglione a costine e dolce vita, pantalone nero dai tagli semplici e che trasmette tanta comodità. I fans sono pazzi di lei, una foto del tutto diversa da quella postata ieri. La foto seminuda da femme fatale al centro benessere aveva colpito il web rischiando però la censura dal social.

Il viso per nulla truccato e coperta solo da un tanga sottile e pronta per i massaggi. Non solo bravura, Elisa ha tanta sensualità da vendere.