Miriana Trevisan, il décolleté da urlo manda in tilt. Unica – FOTO

Miriana Trevisan posta sui social uno scatto in cui si mostra sensuale come non mai. In primo piano il décolleté da urlo. I fan si scatenano nei commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Miriana Trevisan sensuale come non mai. Su Instagram la showgirl ha postato uno scatto in cui mostra in primo piano il décolleté evidenziato da un abito dalla scollatura a cuore. Sguardo rivolto verso l’alto, la show girl ha un incarnato di porcellana incorniciato dalla chioma mossa castana. I suoi 501 mila follower apprezzano lo scatto scatenandosi in commenti positivi.

“Rendere visibile quello che, senza di voi, forse non potrebbe essere visto”, la citazione di Robert Bresson condivisa dalla showgirl. Lo foto si aggiudica innumerevoli like.

A incantare gli utenti è la bellezza senza tempo di Miriana. Sui social condivide ogni giorno scatti in cui mette in evidenza il suo fisico mozzafiato sfoggiando look femminile e sensuali. Classe 1972, l’esordio della Trevisan risale agli anni Novanta. Tantissimi i programmi a cui ha partecipando i questi anni. Da Non è la Rai, a Striscia alla Notizia, alla Corrida, a La ruota della fortuna. Per ben cinque edizioni ha affiancato Mike Bongiorno. Nel 2017 ha preso parte all’Isola dei Famosi. In tutte queste trasmissioni a conquistare il pubblico è da sempre la sua bellezza.

Miriana Trevisan: una bellezza senza tempo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

In tutti questi anni Miriana Trevisan si è distinta per il suo fascino. Originaria di Napoli, alta 1,70, recentemente è riapparsa in tv nell’ambito del Grande Fratello Vip. In qualità di ospite ha sostenuto Pago, suo ex marito.

Dopo il matrimonio durato 10 anni, il loro rapporto si è chiuso nel 2013. Di seguito la showgirl si è legata al registra di teatro Giulio Cavalli per poi concludersi due anni fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Miriana non ha intrapreso solo la carriera televisiva. Negli ultimi anni ha pubblicato diversi racconti e nel 2019 il suo primo libro dal titolo “La donna bonsai”.