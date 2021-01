Miriana Trevisan, il vestito si alza e in basso è tutto scoperto, schianto – FOTO

Miriana Trevisan afferra il “toro per le corna” e propone un ingresso su Instagram, da brividi lungo la schiena: sensualità a mille

Mai così spettacolare e “bollente”, come ora, la showgirl Miriana Trevisan fa il pieno di likes su Instagram, dopo uno scatto davvero glamour, dove si mostra energica e sensuale. La soubrette partenopea ha poche rivali in questa “corsa” speciale all’ultimo ostacolo prima del successo.

Da un’esperienza professionale tutt’altro che inconsistente, Miriana ha conquistato in poco tempo, il pubblico delle grandi occasioni. E’ bastato un primo approccio col piccolo schermo per “rompere” subito il ghiaccio ed affermarsi tra le dive più ammirate del mondo dello spettacolo.

L’ex velina di Strisca La Notizia dal lontano 1991 ha aperto le porte verso un mondo rimarcato sotto il segno della celebrità. Tra le apparizioni più “rumorose” della sua carriera, troviamo “Non è la Rai”, poi l’avvento in Mediaset “La Corrida”, “Pressing” e “La Ruota della Fortuna”.

Miriana Trevisan, new fashion style e la proposta “provocante” su Instagram

Tra le artiste più sensuali del web e del mondo dei social in generale figura certamente l’incantevole e intrigante Miriana Trevisan. Nonostante l’età non sia completamente dalla sua parte dimostra di avere ancora feeling con un benessere sano ed invidiabile. La lunga carriera sotto le “stelle” col tempo si è trasformata in una “parata” fotografica, che ha lasciato i fan senza fiato.

Su Instagram, infatti vi sono le maggiori testimonianze di una perla rara di bellezza, intrecciata con uno charme da Lady fashion, unico e inimitabile. L’incontenibilità sensuale di Miriana non si misura attraverso il solito aspetto fisico di una “classica” diva del web, “garante” di un paesaggio predominato dalle forme.

Stile ed eleganza “pronunciata”con make-up da over the top sono gli ingredienti giusti, per conquistare il podio più alto nella classifica delle influencer d’italia. Il nuovo contest visivo di Miriana Trevisan è un “singolo” di bellezza unico e assoluto, caratterizzata da un portamento signorile, ovvero un vestito rosso “provocante”, trasportato dal vento e da una lieve atmosfera da “Corrida” televisiva.

Inevitabile il “fuori tutto” o quasi, con tanto di proposta eccitante per i follower di Instagram, di trovarsi un giorno “faccia a faccia” con le emozioni più belle che solo lei può regalare