Anna Tatangelo body in pizzo nero e fondoschiena pazzesco, unica – FOTO

Nuovo scatto bollente per la cantante Anna Tatangelo che ha allietato i suoi fan con una posa ai limiti della seduzione più intrigante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Solo ieri Anna Tatangelo nelle sue stories di Instagram ci faceva sapere che Guapo, il brano cantato insieme a Geolier, ha raggiunto le 14milioni di visualizzazioni su YouTube, un record straordinario per lei che da soli pochi mesi si è riconvertita alla musica trap e pop.

Oggi Anna Tatangelo si mostra in splendida forma, si è ripresa dopo la fine della rottura con Gigi D’Alessio nel 2020, e adesso è in buoni rapporti con il suo ex anche per il bene di loro figlio Andrea di 10 anni.

Il 9 gennaio Anna compirà 34 anni ma ha già alle spalle una carriera di quasi 20 anni, dopo il debutto nel 2002 a Sanremo Giovani con il brano “Doppiamente fragili” che la fece entrare di diritto nell’olimpo dei grandi.

Anna Tatangelo, body trasparente e posa super hot