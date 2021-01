Auto si schianta per il ghiaccio, muoiono dottoressa e figlio

Auto si schianta per il ghiaccio a Potenza: addio a mamma e figlio, illesi gli i passeggeri degli altri veicoli. Da definire le dinamiche

Un grave incidente si è verificato nella giornata di ieri in Basilicata. Uno schianto mortale quello che è avvenuto tra due automobili e un furgone che ha causato la morte di due persone, una mamma ed un figlio.

I veicoli sono usciti fuori dalla strada molto probabilmente per via del ghiaccio sulla carreggiata. Il fatto è accaduto sulla tangenziale nord di Potenza, la strada che dai Piani del Mattino porta alla 658 Potenza Melfi.

Le due vittime, come anticipato, sono parte della stessa famiglia: Salvatore Raimondi di soli 19 anni e sua mamma Pompea Allegretti, di 58. I due che viaggiavano a bordo della loro Fiat 16 hanno perso la vita dopo che c’è stato lo schianto con una Lancia Y e un furgoncino Iveco.

I due si stavano dirigendo in ospedale, verso la postazione della guardia medica di Filiano. La donna, dottoressa, di lì a poco avrebbe dovuto prestare servizio e il figlio la stava accompagnando.

Auto si schianta per il ghiaccio, difficile il recupero delle vittime

Dopo il tragico impatto per via del ghiaccio, la dottoressa Allegretti è morta sul colpo. Suo figlio, invece, è stato portato in ospedale e ricoverato in rianimazione. Dopo poco però anche lui si è spento.

Non è stato facile estrarre dall’abitacolo dell’auto i corpi di mamma e figlio. Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco di Potenza utilizzando una autopompa ed un fuori strada. In tutto cinque le unità utilizzate per il recupero della dottoressa e di suo figlio Salvatore.

Per fortuna sono rimasti illesi i conducenti degli altri due veicoli coinvolti nello schianto e ora sono in corso le indagini per capire la dinamica del forte schianto e le cause di quanto successo.

Un fatto tragico che ha scosso non solo Potenza ed i paesi limitrofi ma tutta la regione tanto che anche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi ha mandato un messaggio alla famiglia e ha ricordato le due vittime.

“Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare il lavoro svolto dalla dottoressa Pompea Allegretti, per anni punto di riferimento della comunità di Filiano – ha commentato Bardi -. Per questo sono particolarmente addolorato per il gravissimo lutto a seguito del tragico incidente nel quale ha perso la vita anche il figlio Salvatore Raimondi. Alla famiglia i sensi del mio cordoglio per la scomparsa della madre e del figlio”.