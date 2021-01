Mara Venier sconvolta dalla confessione di Sandra Milo, “Sono…”

Ieri a Domenica In presente in collegamento anche Sandra Milo che ha confessato a Mara di aver ricevuto un anello poco tempo fa

La 86enne Sandra Milo ieri è stata ospite gradita in collegamento con Domenica In condotta dalla bravissima Mara Venier. Sandra è stata inserita nello spazio dedicato all’oroscopo di Paolo Fox che le ha confessato essere questo per lei un ottimo momento per recuperare i sentimenti.

“Ci sarà un nuovo amore?”, chiede Sandra a Fox. L’amica Mara prima scoppia a ridere e poi le chiede se è ancora insieme al fidanzato Alessandro Rorato, ristoratore veneto 37 anni più giovane di lei. L’attrice risponde entusiasta:

“Sì, il mio amore è in Veneto e mi vuole molto bene. Mi ha regalato un nuovo anello, devo dire di valore inferiore all’altro…”. Nel tappeto rosso del Festival di Venezia del 2019 sono apparsi per la prima volta insieme e lui si dice pazzo di lei per la sua vitalità.

Sandra Milo, la foto piccante senza veli che ha diviso i fan dell’attrice

L’attrice recentemente è stata protagonista di un servizio fotografico molto criticato in cui si è mostrata senza veli sulla cover del magazine Flewid E. Il pubblico che la segue da molti anni si è diviso tra chi ha apprezzato la sfacciataggine di Sandra di mettersi in gioco anche ora all’età di 86 anni in modo ironico, e quelli che l’hanno vista solo come una disincantata, parlando di foto ritoccate a Photoshop.

Sandra ha però replicato a voce alta sui suoi social: “Purtroppo quando si esce dall’area della sensualizzazione riservata alla gioventù non si diventa più niente per alcuni e si viene considerate ridicole ma ogni età ha la sua bellezza”.

Non è mancato poi un messaggio indirizzato al pubblico degli uomini: “A loro viene sempre o quasi concesso il grande privilegio dell’autorevolezza e certe critiche vengono loro risparmiate. E i miei detrattori si mettano l’anima in pace! Questa sono e questa resto”.